Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф
Киев • УНН
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, за прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили более 350 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с горючим.
В течение прошлой недели беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц российской техники. Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, в течение прошлой недели ударные подразделения "Армии дронов" поразили:
- 121 боевую бронированную машину;
- 46 танков;
-12 САУ;
- 63 пушки;
- единицы ПВО;
- 89 грузовиков/единиц спецтранспорта;
- 10 единиц радиотехнического оборудования;
- 219 опорных пунктов;
- 10 складов с боеприпасами и топливом
- 10 минометов/ПТРК/пулеметов;
- 3 ракетные системы залпового огня;
- 168 оккупантов.
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Дополнение
Отмечается, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
Напомним,
Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.
Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, за прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили более 350 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с горючим.
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