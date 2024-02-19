Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф

В течение прошлой недели беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц российской техники. Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, в течение прошлой недели ударные подразделения "Армии дронов" поразили:

- 121 боевую бронированную машину;

- 46 танков;

-12 САУ;

- 63 пушки;

- единицы ПВО;

- 89 грузовиков/единиц спецтранспорта;

- 10 единиц радиотехнического оборудования;

- 219 опорных пунктов;

- 10 складов с боеприпасами и топливом

- 10 минометов/ПТРК/пулеметов;

- 3 ракетные системы залпового огня;

- 168 оккупантов.

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Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Напомним,

Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.