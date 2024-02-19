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Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф

Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:59  •  10865 просмотра

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По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, за прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили более 350 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с горючим.

В течение прошлой недели беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц российской техники. Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, в течение прошлой недели ударные подразделения "Армии дронов" поразили:
- 121 боевую бронированную машину;
- 46 танков;
-12 САУ;
- 63 пушки;
- единицы ПВО;
- 89 грузовиков/единиц спецтранспорта;
- 10 единиц радиотехнического оборудования; 
- 219 опорных пунктов;
- 10 складов с боеприпасами и топливом
- 10 минометов/ПТРК/пулеметов;
- 3 ракетные системы залпового огня;
- 168 оккупантов.

В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"11 февраля 2024, 14:35 • 34975 просмотров

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Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Напомним,

Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Танки, ППО та артилерія: за тиждень "Армія дронів" уразила понад 350 одиниць військової техніки рф
Tanks, air defense and artillery: over 350 units of Russian military equipment destroyed by the "Army of Drones" in a week
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