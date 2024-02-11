В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"
Киев • УНН
Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.
Пограничники "Стального кордона" уничтожили вражеский "Муром-П" в Харьковской области. Это уже седьмой комплекс дальнего визуального наблюдения на их "счету". Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram, пишет УНН.
На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П",
Детали
Отмечается, что он стал седьмым видеотепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года.
Напомним
Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" на Харьковском направлении уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"
Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.
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