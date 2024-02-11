В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Пограничники "Стального кордона" уничтожили вражеский "Муром-П" в Харьковской области. Это уже седьмой комплекс дальнего визуального наблюдения на их "счету". Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram, пишет УНН.

На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он стал седьмым видеотепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года.

Напомним

Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" на Харьковском направлении уничтожили вражеский склад с боеприпасами.