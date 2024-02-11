У Харківській області прикордонники знищили ворожий "Муром-П"

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили ворожий "Муром-П" у Харківській області. Це вже сьомий комплекс дальнього візуального спостереження на їх "рахунку". Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram, пише УНН.

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що він став сьомим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15-го мобільного прикордонного загону від початку цього року.

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Прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" на Харківському напрямку знищили ворожий склад з боєприпасами.