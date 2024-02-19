Танки, ППО та артилерія: за тиждень "Армія дронів" уразила понад 350 одиниць військової техніки рф
Київ • УНН
За словами віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, за минулий тиждень українські безпілотники знищили понад 350 одиниць російської військової техніки, включаючи танки, бронемашини та склади з пальним.
Протягом минулого тижня безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць російської техніки. Про це заявив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За його словами, протягом минулого тижня ударні підрозділи "Армії дронів" уразили:
- 121 бойову броньовану машину;
- 46 танків;
-12 САУ;
- 63 гармати;
- одиниці ППО;
- 89 вантажівок/ одиниць спецтранспорту;
- 10 одиниць радіотехнічного обладнання;
- 219 опорних пунктів;
- 10 склад з боєприпасами та паливом
- 10 мінометів/ПТРК/кулеметів;
- 3 ракетні системи залпового вогню;
- 168 окупантів.
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Доповнення
Зазначається, що до звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділу СБУ, 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
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