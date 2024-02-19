Танки, ППО та артилерія: за тиждень "Армія дронів" уразила понад 350 одиниць військової техніки рф

Протягом минулого тижня безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць російської техніки. Про це заявив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За його словами, протягом минулого тижня ударні підрозділи "Армії дронів" уразили:

- 121 бойову броньовану машину;

- 46 танків;

-12 САУ;

- 63 гармати;

- одиниці ППО;

- 89 вантажівок/ одиниць спецтранспорту;

- 10 одиниць радіотехнічного обладнання;

- 219 опорних пунктів;

- 10 склад з боєприпасами та паливом

- 10 мінометів/ПТРК/кулеметів;

- 3 ракетні системи залпового вогню;

- 168 окупантів.

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Доповнення

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділу СБУ, 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

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