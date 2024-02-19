Українські спецпризначенці з HIMARS знищили російську пускову установку для "ланцетів"
Київ • УНН
Українські спецпризначенці знищили мобільну пускову установку та контейнери для зберігання російських безпілотників "Зала" та "Ланцет", які були помічені на південному напрямку.
На південному напрямку українські спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по пусковій установці росіян для безпілотників ZALA та "Ланцет". Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ, пише УНН.
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Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.
Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет"
Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено
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Українські спецпризначенці за допомогою безпілотника знищили командний пункт, спостережний пункт та склад боєприпасів противника у Херсонській області, після чого зачистили територію.
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