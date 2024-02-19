Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.
На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет". Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, пишет УНН.
Детали
Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.
Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет"
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены
Напомним
Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.
Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении25 января 2024, 21:59 • 120719 просмотров
Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"
Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.
рф на Запорожском направлении после неудачной попытки атаки кучей бронетехники перешла к привычной тактике - спикер
После неудачных попыток атаковать бронетехникой, российские войска на Запорожском направлении перешли к действиям небольших штурмовых групп при поддержке бронетехники.
Фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии
Фон дер Ляйен объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Европейской комиссии.
Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины
Украина активно развивает свои оборонительные линии и укрепления вдоль линии фронта и приграничных районов с помощью бригад по всей стране, поскольку Россия продолжает ежедневные атаки.
Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.
Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА
По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.
рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой
Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.
россияне обходят дома и фиксируют данные жителей ВОТ перед псевдовыборами путина - ЦНС
россияне на оккупированных украинских территориях ходят по домам накануне выборов путина, чтобы регистрировать жителей и поощрять их к участию в псевдоголосовании.
У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность
Греческое грузовое судно сообщило о ракетном обстреле в Аденском заливе и запросило военную помощь, а другое коммерческое судно было покинуто экипажем после нападения йеменских повстанцев-хуситов.
В Херсоне восстановили герб на мемориале Героям Украины: новый трезубец изготовлен из металлолома с уничтоженной российской техники
На мемориале Героям Украины в Херсоне восстановили герб с новым трезубцем, изготовленным из металлолома от уничтоженной российской техники.