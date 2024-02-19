Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"

На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет". Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, пишет УНН.

Детали

Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.

Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет"

Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены - резюмировали в ССО.

Напомним

Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.

Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении