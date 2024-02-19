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Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"

Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:58  •  8840 просмотра

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Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.

На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет". Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA.

Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет"

Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены

- резюмировали в ССО.

Напомним

Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.

Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении25 января 2024, 21:59 • 120719 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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