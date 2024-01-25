Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.
Во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника. Они подошли вплотную к врагу, и уничтожили пятерых оккупантов. Как это происходило показали в Тelegram-канале ССО, передает УНН.
Детали
Для уничтожения врага сначала экипаж БпАК нанес по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После чего боевая группа ССО выдвинулась на зачистку наблюдательных постов от оккупантов.
Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.
В результате этой спецоперации воины ССО уничтожили 5 оккупантов и сами вражеские наблюдательные посты противника.
Отмечается, что в дальнейшем это позволит контролировать больше участков украинским военным на данном направлении.
Дополнительно
Ранее УНН показал, как операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки на Херсонском направлении обнаружили и уничтожили БМП-2 противника, с которой россияне постоянно обстреливали позиции Сил обороны на правом берегу. Кроме боевой машины россиян воины ССО попали еще и антенну связи и флаг страны-агрессора.
Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении
Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.
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