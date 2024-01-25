Підійшли впритул та знищили: ССО показали поетапне проведення операції на Південному напрямку
Київ • УНН
Українські спецпризначенці знищили спостережні пости противника на південному напрямку, вбивши п'ятьох окупантів, повідомляють у Збройних силах України. Операція дозволить контролювати більшу територію на цьому напрямку.
Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника. Вони підійшли впритул до ворога, і знищили п’ятьох окупантів. Як це відбувалось показали в Тelegram-каналі ССО, передає УНН.
Деталі
Для знищення ворога спочатку екіпаж БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після чого бойова група ССО висунулась на зачистку спостережних постів від окупантів.
Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.
У результаті цієї спецоперації воїни ССО знищили 5 окупантів та самі ворожі спостережні пости противника.
Відзначається, що надалі це дозволить контролювати більше ділянок українським військовим на даному напрямку.
Додатково
Раніше УНН показав, як оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили та знищили БМП-2 противника, з якої росіяни постійно обстрілювали позицій Сил оборони на правому березі. Окрім бойової машини росіян воїни ССО поцілили ще й антену зв’язку та прапор країни-агресорки.