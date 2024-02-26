Запорізький напрямок: українські дрони знищили 10 російських квадроциклів
Київ • УНН
Українські оператори безпілотників з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади за тиждень знищили десять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.
На Запорізькому напрямку оператори дронів із 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили десять ворожих квадроциклів за тиждень. Як це відбувалось показав командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
На Запорізькому напрямку противник в ході наступальних дій намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах. Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України - ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили загалом 10 ворожих квадроциклів.
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Тарнавський зауважив, що на відео вдалось ухопити момент, як бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади присікли спробу росіян змінити особовий склад із використанням квадроцикла. Завдячуючи влучності наших воїнів транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА.
Танки, ППО та артилерія: за тиждень "Армія дронів" уразила понад 350 одиниць військової техніки рф 19.02.24, 15:59 • 21384 перегляди