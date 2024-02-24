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На Донетчине Силы обороны уничтожили российский "Солнцепёк", оккупанты снова применили химическое оружие - Тарнавский

На Донетчине Силы обороны уничтожили российский "Солнцепёк", оккупанты снова применили химическое оружие - Тарнавский

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:38  •  13809 просмотра

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За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

За прошедшие сутки, 23 февраля, Силы обороны на Таврическом уничтожили более трех сотен оккупантов и несколько десятков военной техники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, совершил 61 боевое столкновение и 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом

- резюмировал Тарнавский. 

По словам бригадного генерала, среди пораженной и поврежденной техники противника - ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" - в Донецкой области; три квадроцикла в дополнение к танкам и ББМ - на Запорожском направлении.

Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф24 февраля 2024, 11:03 • 17858 просмотров

Общие потери россиян составляют: в живой силе - 312 человек, в вооружении и военной технике - 26 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов

- рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним,

Украинские хакеры получили координаты российского оборудования для наблюдения из электронной почты генерала, что помогло украинским силам уничтожить Муром-М.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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На Донеччині Сили оборони знищили російський "Солнцепьок", окупанти знову застосували хімічну зброю - Тарнавський
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На Донетчине Силы обороны уничтожили российский "Солнцепёк", оккупанты снова применили химическое оружие - Тарнавский

За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

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