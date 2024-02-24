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Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:03  •  5287 просмотра

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Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 12 российских беспилотников "Шахид" и 2 ракеты, запущенные во время ночной атаки 24 февраля 2024 года, сообщает командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО, которые этой ночью сбили 12 российских "шахедов". Видео с работой ПВО Олещук обнародовал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Спасибо защитникам неба воздушного командования "Юг" за прекрасную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года

- подписал видео Николай Олещук. 

Напомним,

В ночь на 24 февраля 2024 года россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущенные с территории ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск и Чауда).

ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе24 февраля 2024, 00:34 • 27482 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Олещук показав, як ППО збивала російські "шахеди" у роковини вторгнення рф
Oleshchuk shows how air defense shoots down russian "shahids" on the anniversary of the russian invasion
Новости по теме

Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 12 российских беспилотников "Шахид" и 2 ракеты, запущенные во время ночной атаки 24 февраля 2024 года, сообщает командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

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Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.

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"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

В годовщину вторжения России в Украину президент Зеленский посетил Гостомель, где украинские войска сдерживали российские войска в 2022 году, и поблагодарил международных партнеров за поддержку.

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"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

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Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

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В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

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Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

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россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.

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россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

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Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины