Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО, которые этой ночью сбили 12 российских "шахедов". Видео с работой ПВО Олещук обнародовал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Спасибо защитникам неба воздушного командования "Юг" за прекрасную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года - подписал видео Николай Олещук.

Напомним,

В ночь на 24 февраля 2024 года россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущенные с территории ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск и Чауда).

ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе