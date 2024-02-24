Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф
Киев • УНН
Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 12 российских беспилотников "Шахид" и 2 ракеты, запущенные во время ночной атаки 24 февраля 2024 года, сообщает командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО, которые этой ночью сбили 12 российских "шахедов". Видео с работой ПВО Олещук обнародовал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Спасибо защитникам неба воздушного командования "Юг" за прекрасную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года
Напомним,
В ночь на 24 февраля 2024 года россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущенные с территории ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск и Чауда).
ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе24 февраля 2024, 00:34 • 27482 просмотра
Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф
Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 12 российских беспилотников "Шахид" и 2 ракеты, запущенные во время ночной атаки 24 февраля 2024 года, сообщает командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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