Олещук показав, як ППО збивала російські "шахеди" у роковини вторгнення рф
Київ • УНН
Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 12 російських безпілотників "Шахід" та 2 ракети, запущені під час нічної атаки 24 лютого 2024 року, повідомляє командувач Повітряних сил Збройних сил України.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав нічну роботу українських підрозділів ППО, які цієї ночі збили 12 російських "шахедів". Відео з роботою ППО Олещук оприлюднив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу у ніч на 24 лютого 2024 року
Нагадаємо
У ніч на 24 лютого 2024 року росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 (запущені з території ТОТ Херсонської області), а також 12 ударних безпілотників типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ та Чауда).
ППО збила 12 безпілотників-камікадзе та 2 ракети, але 1 збитий БпЛА спричинив руйнування в Одесі24.02.24, 02:34 • 33053 перегляди