ППО збила 12 безпілотників-камікадзе та 2 ракети, але 1 збитий БпЛА спричинив руйнування в Одесі
Київ • УНН
Підрозділи ППО збили 12 безпілотників-камікадзе і 2 ракети Х-59, але один збитий безпілотник спричинив руйнування, пожежу і жертви в житловому районі Одеси.
ППО збили 12 дронів-камікадзе, проте один зі збитих дронів призвів до руйнувань і пожежі в Одесі. Також було знищено 2 ворожі ракети Х-59 на Кіровоградщині.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
рф знову атакувала Україну, використовуючи безпілотники типу "Shahed-131/136". Атака була спрямована з акваторії Чорного моря і включала складне маневрування над населеними пунктами та вглиб країни до центральних регіонів.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе, з яких 2 були знищені над Миколаївщиною, а по 5 - над Кіровоградщиною та Одещиною.
Проте один зі збитих дронів впав на житловий квартал Одеси, призводячи до руйнувань та пожежі. У результаті одна квартира була повністю зруйнована. ЇЇ господар загинув, а його тяжко поранену дружину рятувальники дістали з-під завалів. Ще двох мешканців сусідньої квартири госпіталізували з опіками та іншими травмами.
Додамо
Армія рф також використовувала під час атаки керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, які були знищені ППО на Кіровоградщині.
Інформація щодо літака з’ясовується.
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