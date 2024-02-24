Три жінки отримали серйозні поранення внаслідок нападу рф на Одесу, в результаті якого також загинув один чоловік
Київ • УНН
Три жінки були серйозно поранені і один чоловік загинув під час російської атаки на Одесу.
Наслідки останньої атаки російських сил в Одесі: троє поранених у важкому стані. Пожежу вдалося загасити, але триває розбір завалів.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки рф по Одесі троє жінок зараз у тяжкому стані.
Серед постраждалих – жінка 1962 року народження із 70% опіками тіла та важким опіковим шоком, її донька 1993 року народження з важким опіком на 10% поверхні тіла та численними переломами кісток.
Ще одна постраждала, 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки на 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.
Додамо
Пожежу вдалося загасити, але триває розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка.
Удар по Одесі: зросла кількість жертв: один загиблий та троє поранені 23.02.24, 23:54 • 29048 переглядiв