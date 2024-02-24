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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Три жінки отримали серйозні поранення внаслідок нападу рф на Одесу, в результаті якого також загинув один чоловік

Київ • УНН

 • 34632 перегляди

Три жінки були серйозно поранені і один чоловік загинув під час російської атаки на Одесу.

Три жінки отримали серйозні поранення внаслідок нападу рф на Одесу, в результаті якого також загинув один чоловік

Наслідки останньої атаки російських сил в Одесі: троє поранених у важкому стані. Пожежу вдалося загасити, але триває розбір завалів.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки рф по Одесі троє жінок зараз у тяжкому стані.

Серед постраждалих – жінка 1962 року народження із 70% опіками тіла та важким опіковим шоком, її донька 1993 року народження з важким опіком на 10% поверхні тіла та численними переломами кісток.

Ще одна постраждала, 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки на 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Додамо

Пожежу вдалося загасити, але триває розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка.

Удар по Одесі: зросла кількість жертв: один загиблий та троє поранені 23.02.24, 23:54 • 29048 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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