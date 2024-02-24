Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек

Последствия последней атаки российских сил в Одессе: трое раненых в тяжелом состоянии. Пожар удалось потушить, но продолжается разбор завалов.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В результате атаки рф по Одессе трое женщин сейчас в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших - женщина 1962 года рождения с 70% ожогами тела и тяжелым ожоговым шоком, ее дочь 1993 года рождения с тяжелым ожогом на 10% поверхности тела и многочисленными переломами костей.

Еще одна пострадавшая, 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги на 40% поверхности тела и переломы конечностей.

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Пожар удалось потушить, но продолжается разбор завалов и деблокирование тела погибшего мужчины.

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