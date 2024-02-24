Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек
Киев • УНН
Три женщины были серьезно ранены и один мужчина погиб во время российской атаки на Одессу.
Последствия последней атаки российских сил в Одессе: трое раненых в тяжелом состоянии. Пожар удалось потушить, но продолжается разбор завалов.
Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В результате атаки рф по Одессе трое женщин сейчас в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших - женщина 1962 года рождения с 70% ожогами тела и тяжелым ожоговым шоком, ее дочь 1993 года рождения с тяжелым ожогом на 10% поверхности тела и многочисленными переломами костей.
Еще одна пострадавшая, 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги на 40% поверхности тела и переломы конечностей.
Добавим
Пожар удалось потушить, но продолжается разбор завалов и деблокирование тела погибшего мужчины.
Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых23 февраля 2024, 21:54 • 12384 просмотра
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