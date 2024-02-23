Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых

В Одессе из-под завалов удалось достать еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии, которая пробыла под руинами два часа. Также есть один погибший мужчина.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В Одессе удалось вытащить еще одного пострадавшего человека из-под завалов. Эта женщина, которая пробыла под завалами около двух часов, находилась в тяжелом состоянии.

Также сообщается о гибели одного мужчины. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов в рамках спасательных операций.

Продолжается поисковая операция.

Напомним

рф вторую ночь подряд атакует Одесскую область ударными беспилотниками. В результате российского обстрела возникло разрушение и пожар в жилом доме.

В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены