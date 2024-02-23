Удар по Одесі: зросла кількість жертв: один загиблий та троє поранені
Київ • УНН
В Одесі ще одну жертву було врятовано з-під завалів у важкому стані після двогодинного перебування під завалами, а один чоловік загинув внаслідок російського обстрілу, який зруйнував житловий будинок.
В Одесі з-під завалів вдалося дістати ще одну постраждалу у важкому стані, яка пробула під руїнами дві години. Також є один загиблий чоловік.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
В Одесі вдалося витягнути ще одну постраждалу особу з-під завалів. Ця жінка, яка пробула під завалами близько двох годин, знаходилася у важкому стані.
Також повідомляється про загибель одного чоловіка. Його тіло зараз деблокують з-під завалів у рамках рятувальних операцій.
Триває пошукова операція.
Нагадаємо
рф другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок російського обстрілу виникло руйнування та пожежа в житловому будинку.
В Одесі внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, 2 людей поранено23.02.24, 22:52 • 31840 переглядiв