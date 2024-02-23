В Одесі внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, 2 людей поранено
Київ • УНН
В Одесі внаслідок ворожого обстрілу загорілося житлове приміщення, двоє людей отримали поранення, рятувальні служби працюють на місці події.
У Одесі житловий будинок зазнав руйнувань від ворожого обстрілу та загорівся. Дві людини поранено. Рятувальні служби працюють на місці події.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
російські сили продовжують атакувати Одеську область за допомогою ударних безпілотників.
Увечері внаслідок ворожого обстрілу сталася трагедія в Одесі, де житловий будинок зазнав руйнувань та подальшого загоряння.
За попередньою інформацією, дві людини постраждали в результаті атаки. Поранені, перебуваючи у важкому стані, були негайно госпіталізовані.
Зазначено, що під завалами можуть перебувати люди.
Наразі на місці події працюють всі відповідні рятувальні та медичні служби.
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