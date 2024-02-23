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Масштабна пожежа в Одесі охопила 500 квадратних метрів: є загиблі

Київ • УНН

 • 38985 перегляди

Під час ворожого обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 квадратних метрів, внаслідок чого загинули люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Масштабна пожежа в Одесі охопила 500 квадратних метрів: є загиблі

Пожежа в Одесі охопила 500 м.кв., є загиблі. Триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

В Одесі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, яка сталася в прибережній зоні міста.

Будівля підприємства зазнала значних руйнувань, а наслідком стала пожежа, яка охопила площу 500 м.кв.

За даними, інформація про розмір збитків уточнюється.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 3 загиблих.

Додамо

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, в якій задіяно 34 рятувальників та 8 одиниць пожежної техніки.

Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей23.02.24, 05:49 • 127320 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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