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Масштабный пожар в Одессе охватил 500 квадратных метров: есть погибшие

Масштабный пожар в Одессе охватил 500 квадратных метров: есть погибшие

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 05:55  •  13946 просмотра

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Во время вражеского обстрела на предприятии в Одессе вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров, в результате чего погибли люди. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Пожар в Одессе охватил 500 м.кв., есть погибшие. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Одессе спасатели работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, которая произошла в прибрежной зоне города.

Здание предприятия претерпело значительные разрушения, а следствием стал пожар, который охватил площадь 500 м.кв.

По данным, информация о размере ущерба уточняется.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 3 погибших.

Добавим

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы 34 спасателя и 8 единиц пожарной техники.

Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека23 февраля 2024, 03:49 • 33532 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаУНН-Одесса
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
odessaОдесса
Масштабна пожежа в Одесі охопила 500 квадратних метрів: є загиблі
Large-scale fire in Odesa covers 500 square meters: there are dead
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