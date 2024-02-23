В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены
Киев • УНН
В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.
В Одессе жилой дом подвергся разрушениям от вражеского обстрела и загорелся. Два человека ранены. Спасательные службы работают на месте происшествия.
Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
российские силы продолжают атаковать Одесскую область с помощью ударных беспилотников.
Вечером в результате вражеского обстрела произошла трагедия в Одессе, где жилой дом подвергся разрушениям и последующему возгоранию.
По предварительной информации, два человека пострадали в результате атаки. Раненые, находясь в тяжелом состоянии, были немедленно госпитализированы.
Указано, что под завалами могут находиться люди.
Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие спасательные и медицинские службы.
Масштабный пожар в Одессе охватил 500 квадратных метров: есть погибшие23 февраля 2024, 05:55 • 34326 просмотров
В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены
В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.
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