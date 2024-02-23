В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

В Одессе жилой дом подвергся разрушениям от вражеского обстрела и загорелся. Два человека ранены. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

российские силы продолжают атаковать Одесскую область с помощью ударных беспилотников.

Вечером в результате вражеского обстрела произошла трагедия в Одессе, где жилой дом подвергся разрушениям и последующему возгоранию.

По предварительной информации, два человека пострадали в результате атаки. Раненые, находясь в тяжелом состоянии, были немедленно госпитализированы.

Указано, что под завалами могут находиться люди.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие спасательные и медицинские службы.

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