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В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 20:52  •  10281 просмотра

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В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.

В Одессе жилой дом подвергся разрушениям от вражеского обстрела и загорелся. Два человека ранены. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

российские силы продолжают атаковать Одесскую область с помощью ударных беспилотников.

Вечером в результате вражеского обстрела произошла трагедия в Одессе, где жилой дом подвергся разрушениям и последующему возгоранию.

По предварительной информации, два человека пострадали в результате атаки. Раненые, находясь в тяжелом состоянии, были немедленно госпитализированы.

Указано, что под завалами могут находиться люди.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие спасательные и медицинские службы.

Масштабный пожар в Одессе охватил 500 квадратных метров: есть погибшие23 февраля 2024, 05:55 • 34326 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса
В Одесі внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, 2 людей поранено
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