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ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 00:34  •  650 просмотра

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Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.

ПВО сбили 12 дронов-камикадзе, однако один из сбитых дронов привел к разрушениям и пожару в Одессе. Также было уничтожено 2 вражеские ракеты Х-59 на Кировоградщине.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

рф снова атаковала Украину, используя беспилотники типа "Shahed-131/136". Атака была направлена из акватории Черного моря и включала сложное маневрирование над населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе, из которых 2 были уничтожены над Николаевской областью, а по 5 - над Кировоградской и Одесской областями.

Однако один из сбитых дронов упал на жилой квартал Одессы, приводя к разрушениям и пожару. В результате одна квартира была полностью разрушена. Ее хозяин погиб, а его тяжело раненую жену спасатели достали из-под завалов. Еще двух жителей соседней квартиры госпитализировали с ожогами и другими травмами.

Добавим

Армия рф также использовала во время атаки управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, которые были уничтожены ПВО на Кировоградщине.

Информация о самолете выясняется.

Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек23 февраля 2024, 23:31 • 4752 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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nikolaevНиколаев
odessaОдесса
ППО збила 12 безпілотників-камікадзе та 2 ракети, але 1 збитий БпЛА спричинив руйнування в Одесі
Air defense shoots down 12 kamikaze drones and 2 missiles, but 1 downed UAV causes destruction in Odesa
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ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

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