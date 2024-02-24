ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе
Киев • УНН
Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.
ПВО сбили 12 дронов-камикадзе, однако один из сбитых дронов привел к разрушениям и пожару в Одессе. Также было уничтожено 2 вражеские ракеты Х-59 на Кировоградщине.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
рф снова атаковала Украину, используя беспилотники типа "Shahed-131/136". Атака была направлена из акватории Черного моря и включала сложное маневрирование над населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе, из которых 2 были уничтожены над Николаевской областью, а по 5 - над Кировоградской и Одесской областями.
Однако один из сбитых дронов упал на жилой квартал Одессы, приводя к разрушениям и пожару. В результате одна квартира была полностью разрушена. Ее хозяин погиб, а его тяжело раненую жену спасатели достали из-под завалов. Еще двух жителей соседней квартиры госпитализировали с ожогами и другими травмами.
Добавим
Армия рф также использовала во время атаки управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, которые были уничтожены ПВО на Кировоградщине.
Информация о самолете выясняется.
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ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе
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