Повітряні сили знищили 12 російських БпЛА та 2 ракети Х-59
Київ • УНН
Протягом доби ППО знищила 12 російських безпілотників "Shahed" та 2 керовані ракети Х-59.
ППО знищила 12 російських безпілотників "Shahed" в межах різних областей, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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У ніч на 24 лютого 2024 року росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 (запущені з території ТОТ Херсонської області), а також 12 ударних безпілотників типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ та Чауда).
Українські Сили оборони зуміли знищити 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 безпілотників "Shahed" в межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.
Додамо
Для відбиття повітряної атаки були задіяні зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла24.02.24, 07:54 • 38637 переглядiв