Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  126345 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  149653 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  171614 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  200506 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  197956 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  234664 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  259757 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  227102 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  233475 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234471 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
kkh-59Кх-59
9k720-iskander9К720 Искандер
kropivnitskiiКропивницкий
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
khersonХерсон
Loading...
Новости по теме

Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.

Война •   •  7493 просмотра
Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10278 просмотра
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов

российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы

Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.

Новости Мира •   •  9677 просмотра
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы

День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.

УНН Lite •   •  9583 просмотра
День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля

Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.

Война •   •  15223 просмотра
Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа

В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года

Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.

Анонсы •   •  12521 просмотра
В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года

Верховная Рада приняла закон для повышения социальной защиты военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на усиление социальной защиты и льгот для военнослужащих и полицейских.

Общество •   •  21551 просмотра
Верховная Рада приняла закон для повышения социальной защиты военнослужащих

Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война.

Общество •   •  21194 просмотра
Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Канада ввела новые санкции против рф

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела новые санкции против 10 физических лиц и 153 юридических лиц, которые помогают рф в военных действиях.

Война •   •  22666 просмотра
Канада ввела новые санкции против рф

Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате

Украинское правительство увеличило ежемесячные надбавки для работников государственных учреждений в зонах конфликта до 100% от их заработной платы.

Война •   •  20892 просмотра
Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате