Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59

ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" в пределах разных областей, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 24 февраля 2024 года россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущены с территории ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск и Чауда).

Украинские Силы обороны сумели уничтожить 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 беспилотников "Shahed" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Добавим

Для отражения воздушной атаки были задействованы зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов