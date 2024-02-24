Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59
В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы
Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.
День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля
Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.
Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа
В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.
В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года
Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.
Верховная Рада приняла закон для повышения социальной защиты военнослужащих
Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на усиление социальной защиты и льгот для военнослужащих и полицейских.
Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства
Утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война.
Канада ввела новые санкции против рф
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела новые санкции против 10 физических лиц и 153 юридических лиц, которые помогают рф в военных действиях.
Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате
Украинское правительство увеличило ежемесячные надбавки для работников государственных учреждений в зонах конфликта до 100% от их заработной платы.