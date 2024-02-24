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На Донеччині Сили оборони знищили російський "Солнцепьок", окупанти знову застосували хімічну зброю - Тарнавський

Київ • УНН

 • 28882 перегляди

За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Таврія" українські військові знищили понад 300 російських військовослужбовців та десятки одиниць військової техніки та озброєння, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

На Донеччині Сили оборони знищили російський "Солнцепьок", окупанти знову застосували хімічну зброю - Тарнавський

Протягом минулої доби, 23 лютого, Сили оборони на Таврійському знищили понад три сотні окупантів та декілька десятків військової техніки. Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, в тому числі 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною

- резюмував Тарнавський. 

За словами бригадного генерала, серед ураженої і пошкодженої техніки противника - ЗРК "Тор" та важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" - на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку.

Олещук показав, як ППО збивала російські "шахеди" у роковини вторгнення рф24.02.24, 13:03 • 30235 переглядiв

Загальні втрати росіян становлять: у живій силі - 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів

- розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Нагадаємо

Українські хакери отримали координати російського обладнання для спостереження з електронної пошти генерала, що допомогло українським силам знищити Муром-М.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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