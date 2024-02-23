Українські хакери отримали дані, завдяки яким ССО знищили російські засоби стеження - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Українські хакери отримали координати російського обладнання для спостереження з електронної пошти генерала, що допомогло українським силам знищити Муром-М.
Активісти КіберСпротиву разом зі спільнотою KibOrg зламали електронну скриньку російського генерал-майора несёмова алексея. Хакери отримали доступ до координатів комплексів спостереження Муром-М. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Генерал-майор засвітив не лише документи з координатами комплексів спостереження Муром-М, але і список військовиї, які зараз керують легіонами орків на Запорізькому напрямку. Тепер питання, коли їх фото на сайті Миротворця доповниться чорною стрічкою – тепер лише питання часу,
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Зазначається, що інформацією сповна скористалися бійці ССО, які знищили ворожі Муроми.
Нагадаємо
Українські кіберфахівці знищили ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка надавала інформаційні системи російським військово-промисловим підприємствам. Це завдало значної шкоди і порушило роботу десятків ключових російських оборонних компаній.