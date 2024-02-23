Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Украинские хакеры получили координаты российского оборудования для наблюдения из электронной почты генерала, что помогло украинским силам уничтожить Муром-М.
Активисты КиберСопротивления вместе с сообществом KibOrg взломали электронный ящик российского генерал-майора несёмова алексея. Хакеры получили доступ к координатам комплексов наблюдения Муром-М. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Генерал-майор засветил не только документы с координатами комплексов наблюдения Муром-М, но и список военных, которые сейчас руководят легионами орков на Запорожском направлении. Теперь вопрос, когда их фото на сайте Миротворца дополнится черной лентой - теперь лишь вопрос времени,
Детали
Отмечается, что информацией сполна воспользовались бойцы ССО, которые уничтожили вражеские Муромы.
Напомним
Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.
Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления
Украинские хакеры получили координаты российского оборудования для наблюдения из электронной почты генерала, что помогло украинским силам уничтожить Муром-М.
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