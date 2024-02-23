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Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления

Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:37  •  10457 просмотра

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Украинские хакеры получили координаты российского оборудования для наблюдения из электронной почты генерала, что помогло украинским силам уничтожить Муром-М.

Активисты КиберСопротивления вместе с сообществом KibOrg взломали электронный ящик российского генерал-майора несёмова алексея. Хакеры получили доступ к координатам комплексов наблюдения Муром-М. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Генерал-майор засветил не только документы с координатами комплексов наблюдения Муром-М, но и список военных, которые сейчас руководят легионами орков на Запорожском направлении. Теперь вопрос, когда их фото на сайте Миротворца дополнится черной лентой - теперь лишь вопрос времени,

- сообщили активисты.

Детали

Отмечается, что информацией сполна воспользовались бойцы ССО, которые уничтожили вражеские Муромы.

Напомним

Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Українські хакери отримали дані, завдяки яким ССО знищили російські засоби стеження - Центр нацспротиву
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