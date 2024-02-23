Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления

"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

Больницы в Китае сообщили о значительном увеличении количества новорожденных в год Дракона, причем некоторые из них сообщили о на 20-72% больше родов, чем в предыдущем году.