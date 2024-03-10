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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Таврическом направлении Силы обороны поразили российский ЗРГК "Панцирь-С1" - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны поразили российский ЗРГК "Панцирь-С1" - Тарнавский

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 11:05  •  3970 просмотра

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За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские войска уничтожили более 300 российских оккупантов и 65 единиц военной техники, в том числе 12 танков, 17 бронемашин, 5 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

За минувшие сутки, на Таврическом направлении украинские защитники ликвидировали более 300 оккупантов и 65 единиц военной техники рф. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе, 1252 обстрела.

Тарнавский подчеркнул, что украинские защитники и защитницы проводят оборонительную операцию и наносят российским оккупантам значительные потери.

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Так, за сутки общие потери врага составили: в живой силе - 310 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 65 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 12 танков, 17 боевых бронемашин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 28 автомобилей, 1 единица спецтехники и т.д. 

- резюмировал бригадный генерал.

Отмечается, что Силы обороны нейтрализовали или сбили  312 БпЛА различных типов. Кроме того, военные уничтожили 4 склада боеприпасов и 1 блиндаж захватчиков.

Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники - 1 самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 1 САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М"

- подытожил Тарнавский. 

Напомним

За прошедшую неделю россияне около 50 раз бросали гранаты с ядовитым удушающим и слезоточивым газом на Запорожском направлении.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
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