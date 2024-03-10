Британская разведка: Украина ускоряет строительство линий обороны на разных участках фронта

Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет британской разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании.

Детали

Отмечается, что украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве.

Отмечается, что расширение оборонительных линий уменьшит способность российских оккупационных войск продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.

Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями - говорится в отчете разведки.

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Напомним

В Министерстве обороны Украины заявили, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.