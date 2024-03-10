Британська розвідка: Україна прискорює будівництво ліній оборони на різних ділянках фронту
Київ • УНН
Україна прискорює будівництво оборонних позицій, таких як протитанкові загородження, траншеї, мінні поля та опорні пункти на кількох ділянках фронту, щоб зменшити здатність російських військ просуватися вперед і завдати великих втрат при будь-яких спробах прориву.
Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Про це пише УНН з посиланням на звіт британської розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії.
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Зазначається, що українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.
Зазначається, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами
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У Міністерстві оборони України заявили, що у 2022-2023 роках було побудовано понад 2 000 опорних пунктів, позицій та вогневих позицій для укріплення оборонних рубежів уздовж північних, придністровських областей та оперативних рубежів.