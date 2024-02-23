Сили оборони обладнали вже понад 2 тисяч опорних пунктів: Міноборони показали, як триває будівництво оборонних рубежів
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомило, що у 2022-2023 роках було побудовано понад 2 000 опорних пунктів, позицій та вогневих позицій для укріплення оборонних рубежів уздовж північних, придністровських областей та оперативних рубежів.
Сили оборони продовжують будувати посилені фортифікаційні споруди та нові опорні пункти. Про це заявили у Міністерстві оборони України, пише УНН.
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У відомстві розповіли, що протягом 2022-2023 років до завдань з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад , інженерні підрозділи Сил підтримки, а також установи і організації в підпорядкуванні військових адміністрацій.
За цей час в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій
Наєв показав, як на півночі облаштовують оборонні рубежі11.01.24, 11:38 • 25897 переглядiв
Ці завдання виконувались на рубежі прикриття державного кордону (північний та придністровський регіони), І та ІІ оборонному рубежах і частково оперативному рубежі на всіх напрямках.
Окрім того, цього року сплановано будівництво декількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил підтримки вже розпочали роботи.
Будівництво фортифікацій та обладнання рубежів триває на всіх напрямках
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