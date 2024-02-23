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Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей

Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:14  •  8263 просмотра

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Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.

Силы обороны продолжают строить усиленные фортификационные сооружения и новые опорные пункты. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что в течение 2022-2023 годов к задачам по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей привлекались подразделения общевойсковых бригад, инженерные подразделения Сил поддержки, а также учреждения и организации в подчинении военных администраций.

 За это время в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск оборудовано более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций

- резюмировали в Минобороны. 

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Эти задачи выполнялись на рубеже прикрытия государственной границы (северный и приднестровский регионы), I и II оборонительном рубежах и частично оперативном рубеже на всех направлениях.

Кроме того, в этом году спланировано строительство нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил поддержки уже начали работы.

Строительство фортификаций и оборудование рубежей продолжается на всех направлениях

- подчеркнули в Минобороны. 

Напомним,

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Сили оборони обладнали вже понад 2 тисяч опорних пунктів: Міноборони показали, як триває будівництво оборонних рубежів
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Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.

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