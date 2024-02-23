Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей
Киев • УНН
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.
Силы обороны продолжают строить усиленные фортификационные сооружения и новые опорные пункты. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что в течение 2022-2023 годов к задачам по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей привлекались подразделения общевойсковых бригад, инженерные подразделения Сил поддержки, а также учреждения и организации в подчинении военных администраций.
За это время в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск оборудовано более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций
Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи11 января 2024, 09:38 • 24636 просмотров
Эти задачи выполнялись на рубеже прикрытия государственной границы (северный и приднестровский регионы), I и II оборонительном рубежах и частично оперативном рубеже на всех направлениях.
Кроме того, в этом году спланировано строительство нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил поддержки уже начали работы.
Строительство фортификаций и оборудование рубежей продолжается на всех направлениях
Напомним,
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Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.
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