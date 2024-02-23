Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей

Силы обороны продолжают строить усиленные фортификационные сооружения и новые опорные пункты. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в течение 2022-2023 годов к задачам по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей привлекались подразделения общевойсковых бригад, инженерные подразделения Сил поддержки, а также учреждения и организации в подчинении военных администраций.

За это время в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск оборудовано более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций - резюмировали в Минобороны.

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Эти задачи выполнялись на рубеже прикрытия государственной границы (северный и приднестровский регионы), I и II оборонительном рубежах и частично оперативном рубеже на всех направлениях.

Кроме того, в этом году спланировано строительство нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил поддержки уже начали работы.

Строительство фортификаций и оборудование рубежей продолжается на всех направлениях - подчеркнули в Минобороны.

Напомним,

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