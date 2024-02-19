Будівництво оборонних рубежів триває: в ОП показали, як посилюють кордони України
Київ • УНН
Україна активно розбудовує свої оборонні лінії та укріплення вздовж лінії фронту та прикордонних районів за допомогою бригад по всій країні, оскільки Росія продовжує щоденні атаки.
В прифронтових та прикордонних регіонах України активно будуються оборонні рубежі. Про це у своєму Telegram-каналі розповів заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, пише УНН.
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За дорученням Президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України
За його словами, до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Зокрема, бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовувати системи загороджень тощо.
Наєв показав, як на півночі облаштовують оборонні рубежі11.01.24, 11:38 • 25897 переглядiв
Кіровоградщина та Закарпаття – допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина – у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей – будують захист на Донеччині
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Разом з тим він зауважив, що також триває робота над посиленням потужностей мобільних груп ППО.
Кулеба зауважив, що росія щодня продовжує атакувати Україну за допомогою дронів, крилатих ракет та балістики. Зазначається, що близько половини дронів збивають саме мобільні вогневі групи.
За словами Олексія Кулеби наразі триває щільна робота з ОВА щодо збільшення кількості таких груп та їх укомплектування.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України виділив близько 17,5 млрд грн на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.