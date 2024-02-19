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Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины

Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:39  •  15524 просмотра

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Украина активно развивает свои оборонительные линии и укрепления вдоль линии фронта и приграничных районов с помощью бригад по всей стране, поскольку Россия продолжает ежедневные атаки.

В прифронтовых и приграничных регионах Украины активно строятся оборонительные рубежи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, пишет УНН

Детали 

По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Ежедневно усиливаются оборонительные позиции Украины

- заявил Кулеба.

По его словам, к строительству фортификационных сооружений привлечены все области Украины. В частности, бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и тому подобное.

Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи11 января 2024, 09:38 • 24577 просмотров

Кировоградщина и Закарпатье - помогают в Запорожской области. Тернопольщина и Львовщина - в Сумской. Бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей - строят защиту в Донецкой области

- пояснил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.

Дополнение

Вместе с тем он отметил, что также продолжается работа над усилением мощностей мобильных групп ПВО. 

Кулеба отметил, что Россия ежедневно продолжает атаковать Украину  с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики. Отмечается, что около половины дронов сбивают именно мобильные огневые группы.

По словам Алексея Кулебы сейчас идет плотная работа с ОВА по увеличению количества таких групп и их укомплектованию.

Напомним

Кабинет министров Украины выделил около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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