Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины
Киев • УНН
Украина активно развивает свои оборонительные линии и укрепления вдоль линии фронта и приграничных районов с помощью бригад по всей стране, поскольку Россия продолжает ежедневные атаки.
В прифронтовых и приграничных регионах Украины активно строятся оборонительные рубежи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.
Детали
По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Ежедневно усиливаются оборонительные позиции Украины
По его словам, к строительству фортификационных сооружений привлечены все области Украины. В частности, бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и тому подобное.
Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи11 января 2024, 09:38 • 24577 просмотров
Кировоградщина и Закарпатье - помогают в Запорожской области. Тернопольщина и Львовщина - в Сумской. Бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей - строят защиту в Донецкой области
Дополнение
Вместе с тем он отметил, что также продолжается работа над усилением мощностей мобильных групп ПВО.
Кулеба отметил, что Россия ежедневно продолжает атаковать Украину с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики. Отмечается, что около половины дронов сбивают именно мобильные огневые группы.
По словам Алексея Кулебы сейчас идет плотная работа с ОВА по увеличению количества таких групп и их укомплектованию.
Напомним
Кабинет министров Украины выделил около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.
Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины
Украина активно развивает свои оборонительные линии и укрепления вдоль линии фронта и приграничных районов с помощью бригад по всей стране, поскольку Россия продолжает ежедневные атаки.
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