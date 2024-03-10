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На Таврійському напрямку Сили оборони уразили російський ЗРГК “Панцир-С1” - Тарнавський

Київ • УНН

 • 38288 перегляди

За минулу добу на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 300 російських окупантів та 65 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку Сили оборони уразили російський ЗРГК “Панцир-С1” - Тарнавський

За минулу добу, на Таврійському напрямку українські захисники ліквідували понад 300 окупантів і 65 одиниць військової техніки рф. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу відбулися 54 бойові зіткнення. Ворог завдав 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе, 1252 обстріли.

Тарнавський підкреслив, що українські захисники й захисниці проводять оборонну операцію та завдають російським окупантам значних втрат.

Британська розвідка: Україна прискорює будівництво ліній оборони на різних ділянках фронту10.03.24, 12:15 • 33540 переглядiв

Так, за добу загальні втрати ворога склали: в живій силі - 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 65 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки тощо 

- резюмував бригадний генерал.

Зазначається, що Сили оборони нейтралізували чи збили  312 БпЛА різних типів. Крім того, військові знищили 4 склади боєприпасів та 1 бліндаж загарбників.

Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки - 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М"

- підсумував Тарнавський. 

Нагадаємо

За минулий тиждень росіяни близько 50 разів кидали гранати з отруйним задушливим і сльозогінним газом на Запорізькому напрямку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Олександр Тарнавський
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
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