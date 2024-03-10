Ворог почав частіше використовувати скиди хімічної зброї
Київ • УНН
За минулий тиждень росіяни близько 50 разів кидали гранати з отруйним задушливим і сльозогінним газом на Запорізькому напрямку.
Лише за останній тиждень росіяни 50 разів скидали гранати з отруйною задушливо-сльозогінною речовиною, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише УНН.
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Дмитро Лиховій розповів, що за останній тиждень росіяни близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин.
"Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів, і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку" - сказав Дмитро Лиховій.
Він додав, що такі дії пояснюються тим, що коли ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або FPV-дронами, то тоді він тоді застосовує сльозогінний газ.
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