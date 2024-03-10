Ракетний удар по Мирнограду: кількість поранених зросла до 11
Київ • УНН
Щонайменше 11 людей, у тому числі 16-річний хлопець, отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Мирнограду в Донецькій області.
Внаслідок російського ракетного удару по Мирнограду на Донеччині щонайменше 11 людей отримали поранення, серед 16 річний хлопець. Про це заявили у Офісі Генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили, ймовірно, ракетами типу С-300 по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.
Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей – 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років
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Зазначається, що усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.
Нагадаємо
За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 9 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 10 отримали поранення.