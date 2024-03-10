На Запоріжжі росіяни завдали 476 ударів по 13 населених пунктах за добу
Київ • УНН
російські військові здійснили 476 обстрілів 13 населених пунктів Запорізької області, зруйнувавши 19 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Військовослужбовці рф здійснили 476 атак у 13 населених пунктах знищивши 19 житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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297 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.166 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Малинівку.
З авіації росіяни обстрілювали: Оріхове, Новоданилівку та Роботине, а також здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Левадного, Роботиного й Кам'янського.
Нагадаємо
російські війська атакували безпілотниками дві підстанції "Укренерго" на півдні та в центрі України, але обійшлося без жертв і відключень електроенергії, наразі тривають екстрені ремонтні роботи.