За добу на Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 10 поранені
Київ • УНН
9 березня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.
Минулої доби, 9 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Ще 10 отримали поранення. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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