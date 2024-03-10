За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

За прошедшие сутки, 9 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек. Еще 10 получили ранения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Россия убивает гражданских! За 9 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения - резюмировал председатель ОВА.

На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "шахедов", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.