На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина
Киев • УНН
В селе Волоховка Чугуевского района Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина.
Накануне, в 18:00, в с. Волоховка Чугуевского района Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Также в Волчанске в результате обстрела горел торговый павильон, раненых нет.
В результате обстрела в Одноробовке Богодуховского района горели три частных дома, без раненых.
В 00:05 10 марта в Богодухове обстреляли территории оздоровительного лагеря. Там горел микроавтобус, повреждена хозяйственная постройка. Без раненых;
Артиллерийским и минометным ударам РФ подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Бочковое, Бударки, Двуречная, Синьковка, Липцы, Нечволодовка и другие.
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На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина
В селе Волоховка Чугуевского района Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина.
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