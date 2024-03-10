На Харківщині внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік
Київ • УНН
У селі Волохівка Чугуївського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.
Напередодні, о 18:00, у с. Волохівка Чугуївського району на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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