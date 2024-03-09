"Подарунки від росіян": Харківська поліція знайшла розтяжку у водостоці
Київ • УНН
У Харкові поліція знешкодила розтяжку з ручної гранати, залишену російськими військами в каналізаційному колекторі на кільцевій дорозі міста.
У Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.
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Подарунки" від росіян - на кільцевій в Харкові знайшли розтяжку. Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1
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За його словами, силовики регулярно знаходять такі "сюрпризи".
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