"Подарки от россиян": Харьковская полиция нашла растяжку в водостоке

В Харькове обезвредили растяжку, которую нашли в водостоке на окружной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

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Подарки" от россиян - на кольцевой в Харькове нашли растяжку. Взрывную ловушку враг оставил в водостоке. Ее сделали на основе ручной гранаты Ф-1 написал Болвинов.

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По его словам, силовики регулярно находят такие "сюрпризы".

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