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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Подарки от россиян": Харьковская полиция нашла растяжку в водостоке

"Подарки от россиян": Харьковская полиция нашла растяжку в водостоке

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 19:36  •  7105 просмотра

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В Харькове полиция обезвредила растяжку из ручной гранаты, оставленную российскими войсками в канализационном коллекторе на кольцевой дороге города.

В Харькове обезвредили растяжку, которую нашли в водостоке на окружной дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

Цитата

Подарки" от россиян - на кольцевой в Харькове нашли растяжку. Взрывную ловушку враг оставил в водостоке. Ее сделали на основе ручной гранаты Ф-1

написал Болвинов.

Детали

По его словам, силовики регулярно находят такие "сюрпризы".

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"Подарки от россиян": Харьковская полиция нашла растяжку в водостоке

В Харькове полиция обезвредила растяжку из ручной гранаты, оставленную российскими войсками в канализационном коллекторе на кольцевой дороге города.

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"Подарки от россиян": Харьковская полиция нашла растяжку в водостоке

Посол Японии продекламировал поэзию Шевченко

В 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко посол Японии в Украине Мацуда Кунинори почтил великого украинского поэта, выразительно продекламировав часть его поэмы "Пророк", чем заслужил благодарность от интернет-пользователей за уважение к украинской культуре.

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Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

российская корпорация "ростех" планирует наладить производство смолы на захваченных мощностях Института физико-органической химии в оккупированном Донецке, сделав его частью российского военно-промышленного комплекса.

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Следующее заседание "Рамштайн" пройдет 19 марта

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайнском формате запланирована на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии, где министр обороны США Ллойд Остин встретится с министрами обороны и высокопоставленными чиновниками со всего мира, чтобы обсудить ситуацию в Украине и вызовы безопасности, стоящие перед союзниками и партнерами США.

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Следующее заседание "Рамштайн" пройдет 19 марта

Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг и вести переговоры с рф

Папа Франциск призывает Украину поднять белый флаг и вести переговоры с россией для прекращения войны, предлагая переговоры при посредничестве других стран, таких как Турция.

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Кэмерон выступил против отправки войск в Украину даже для учений

Министр иностранных дел Великой Британии Дэвид Кэмерон выступает против отправки западных войск в Украину, даже для тренировочных миссий, чтобы избежать создания мишеней для россии.

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Кэмерон выступил против отправки войск в Украину даже для учений

Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране

Польские фермеры объявили о новых общенациональных протестах 20 марта, блокируя транспортные пути с 7. 00 до 19.00, чтобы требовать действий от правительства, поскольку их хозяйствам грозит банкротство.

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За сутки россияне 21 раз пытались прорвать оборону на Новопавловском направлении - Генштаб

За минувшие сутки россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, проводя многочисленные атаки и обстрелы на разных участках фронта.

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Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии

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