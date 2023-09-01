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15:57 • 32375 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 73332 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 91124 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 73214 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 74548 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107052 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129666 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163531 просмотра

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Житель Бучи у себя в гараже нашел оставленную оккупантами растяжку

Житель Бучи у себя в гараже нашел оставленную оккупантами растяжку

Киев • УНН

 • 626746 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Житель Бучи, который впервые с начала военного положения зашел в свой гараж, обнаружил там растяжку. Об этом в Telegram сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН

Цитата

"Мы до сих пор находим на Киевщине смертоносные «подарки» оккупантов. К нам обратился гражданин, который увидел у себя в гараже гранату. Мужчина не был дома с начала военного положения. Полицейские на месте обнаружили растяжку, зажатую между двумя пластиковыми вешалками", - сообщил Небытов.

Специалисты изъяли опасную находку.

"В который раз призываю граждан: обнаружили опасные предметы, сразу набирайте «102»!", - добавил генерал.

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