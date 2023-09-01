Житель Бучи у себя в гараже нашел оставленную оккупантами растяжку

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"Мы до сих пор находим на Киевщине смертоносные «подарки» оккупантов. К нам обратился гражданин, который увидел у себя в гараже гранату. Мужчина не был дома с начала военного положения. Полицейские на месте обнаружили растяжку, зажатую между двумя пластиковыми вешалками", - сообщил Небытов.

Специалисты изъяли опасную находку.

"В который раз призываю граждан: обнаружили опасные предметы, сразу набирайте «102»!", - добавил генерал.

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