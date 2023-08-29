На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль. Дорослі - загинули, діти - в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Поліція Чернігівщини повідомила, що розслідує обставини за яких цивільний легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули. Діти - травмовані, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні, 28 серпня, близько 19-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані.
На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.
Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані.
Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Нині поліція працює на місці події та встановлює всі обставини.
Доповнення
За минулий тиждень сапери ДСНС знешкодили 1176 вибухонебезпечних предметів. В службі неодноразово закликали громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку:
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- Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
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- Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
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- Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
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