На Черниговщине на мине подорвался автомобиль. Взрослые - погибли, дети - в больнице

Детали

Отмечается, что накануне, 28 августа, около 19 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, двое детей сейчас госпитализированы.

На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы.

Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

Дополнение

За прошедшую неделю саперы ГСЧС обезвредили 1176 взрывоопасных предметов. В службе неоднократно призывали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:



Не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами.



Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы.



Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.



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