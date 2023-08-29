На Черниговщине на мине подорвался автомобиль. Взрослые - погибли, дети - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Полиция Черниговщины сообщила, что расследует обстоятельства, при которых гражданский легковой автомобиль подорвался на мине. Водитель и пассажирка погибли. Дети - травмированы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне, 28 августа, около 19 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, двое детей сейчас госпитализированы.
На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.
Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы.
Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.
Дополнение
За прошедшую неделю саперы ГСЧС обезвредили 1176 взрывоопасных предметов. В службе неоднократно призывали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:
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- Не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами.
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- Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы.
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- Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.
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