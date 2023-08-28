На Харківщині підірвався дистанційно керований трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У полі, поблизу села Явірське Харківської області, під час розмінувальних робіт на ворожому вибухонебезпечному пристрої підірвався трактор. В ДСНС нагадали про правила безпеки, пише УНН.
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Зазанчається, що поблизу села Явірське Балаклійської громади, під час розмінування фермерського поля, на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами, підірвався трактор «Т-150». Його було модернізовано під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
В ДСНС закликали громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку:
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- Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
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- Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
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- Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
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У разі виявлення підозрілого предмета — повідомте за телефонами "101", "102" або "112", нагадали в ДСНС.
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