На Харьковщине подорвался дистанционно управляемый трактор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В поле, вблизи села Яворское Харьковской области, во время разминирующих работ на вражеском взрывоопасном устройстве подорвался трактор. В ГСЧС напомнили о правилах безопасности, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вблизи села Яворское Балаклейской громады, во время разминирования фермерского поля, на неизвестном взрывоопасном устройстве, оставленном оккупантами, подорвался трактор «Т-150». Он был модернизирован под дистанционное управление, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.
В ГСЧС призвали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:
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- Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам.
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- Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы.
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- Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.
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В случае обнаружения подозрительного предмета — сообщите по телефонам "101", "102" или "112", напомнили в ГСЧС.
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