На Харьковщине подорвался дистанционно управляемый трактор

Детали

Отмечается, что вблизи села Яворское Балаклейской громады, во время разминирования фермерского поля, на неизвестном взрывоопасном устройстве, оставленном оккупантами, подорвался трактор «Т-150». Он был модернизирован под дистанционное управление, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

В ГСЧС призвали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности:



Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам.



Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы.



Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.



В случае обнаружения подозрительного предмета — сообщите по телефонам "101", "102" или "112", напомнили в ГСЧС.

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