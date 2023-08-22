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Розмінування акваторії Чорного моря є спільним інтересом чотирьох країн - Резніков

Розмінування акваторії Чорного моря є спільним інтересом чотирьох країн - Резніков

Київ • УНН

 • 796979 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Розмінування акваторії Чорного моря є викликом для України, а також спільним інтересом як мінімум чотирьох країн - України, Болгарії, Румунії та Туреччини. Про це під час спільного брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим у понеділок заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

“Ми дуже багато говорили про перспективи тому, що наш спільний інтерес, як мінімум у чотирьох країн — України, Болгарії, Румунії, Туреччини — щодо безпеки Чорного та Азовського морів, бо це питання спільного майбутнього. Це питання свободи судноплавства, це питання взаємодії країн-сусідів після нашої перемоги для того, щоб забезпечити цивілізований світ можливостями, які сьогодні всі чотири країни продукують”, — зазначив Резніков.

Деталі

Він додав, що обговорив зі своїм болгарським колегою можливості майбутніх проєктів з розмінування акваторії Чорного моря, застосування сил і засобів, які є в обох країн. Міністр також нагадав, що Київ отримав від Великої Британії два мінних тральщики, які під прапором України з командою зараз проходять навчання. За словами Резнікова, після завершення війни, згідно з конвенцією Монтре, кораблі зможуть повернутися до Чорного моря.

“Відповідно, пан міністр теж сказав, що в них такі ж плани розвитку, і в них є міні-тральщики. Ми започаткуємо тут вже взаємодію побудови спільного зусилля чотирьох країн... Далі в рамках „Рамштайн“ комунікації ми зможемо розвивати питання розмінування”, — поінформував він.

Своєю чергою, Тагарев зауважив, що розмінування є тривалим завданням військово-морських сил Болгарії у межах територіальних вод республіки: “Нині ми обговорюємо потребу посилення співпраці між державами, і яким чином після закінчення війни ми переконаємося у тому, що основні шляхи морського сполучення чисті від мін і безпечні, і яким чином ми можемо працювати у цьому напрямку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захист Чорного моря стратегічним є пріоритетом НАТО — міністр оборони Болгарії

Крім цього, Резніков зазначив, що обговорив з болгарським міністром поточну безпекову ситуацію в Україні, перспективні напрямки двосторонньої співпраці, у тому числі посилення української протиповітряної та протиракетної оборони, розвиток спроможностей Збройних сил України і Сил оборони за рахунок постачання додаткових систем озброєння, різних матеріально-технічних засобів, боєприпасів тощо.

“Також ми проговорювали опцію підготовки військовослужбовців ЗСУ болгарською стороною, і взаємодію з партнерами в межах різних програм європейської спільноти, в тому числі можливість реабілітації наших поранених військовослужбовців на території Болгарії”, — розповів міністр.

Він висловив подяку Софії за приєднання до Спільної декларації країн “Групи семи” з надання довгострокових безпекових гарантій Україні, рішення приєднатися до програми ЄС щодо постачання Києву 155-мм артилерійських боєприпасів, а також за передачу вже другого пакету військової допомоги.

Нагадаємо

На засіданні 16 серпня уряд Болгарії прийняв рішення про приєднання країни до декларації країн “Групи семи” з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні.

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